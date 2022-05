Conférence de Guillaume Kazeroun et Vincent-Michaël Vallet EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence de Guillaume Kazeroun et Vincent-Michaël Vallet EESAB, 11 décembre 2019 18:00, Rennes. Mercredi 11 décembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite contact.rennes@eesab.fr Quelle place au musée, pour la jeune création ? Quelle place au musée, pour la jeune création ? Enjeux et difficultés. Guillaume Kazerouni, responsable des collections au musée des beaux-arts de Rennes, et Vincent-Michaël Vallet, diplômé de l’EESAB en 2017, tenteront de répondre à cette question à travers trois projets réalisés ces deux dernières années. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 11 décembre 2019 – 18h00 à 19h30

