Lundi 24 février 2020, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite https://www.eesab.fr/

À la frontière entre art, design et architecture

Artiste et architecte français, Didier Faustino travaille sur la relation entre corps et espace. À la frontière entre art, design et architecture, sa pratique a débuté dès la fin de ses études en 1995. Son approche est multiforme, allant de l’installation à l’expérimentation, de la création d’œuvres subversives à celle d’espaces propices à l’exacerbation des sens.

Didier Faustino est invité par Tony Côme, agrégé d’arts appliqués et docteur en histoire de l’art et enseignant d’Histoire et théorie du design et de l’architecture à l’ESSAB-site de Rennes.

EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

