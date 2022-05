Conférence de Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, auteure et chroniqueuse EESAB, 25 novembre 2019 18:00, Rennes.

Fictions d’anticipation et dignité du présent

Conférence de Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, auteure et chroniqueuse

– Auditorium de l’EESAB-site de Rennes

Née en 1973, Corinne Morel Darleux a d’abord été consultante avant de claquer la porte du CAC40 et de s’engager au Parti de Gauche où elle a développé le projet écosocialiste jusqu’en 2018. Installée au pied du Vercors, elle prône désormais l’archipélisation des îlots de résistance et la désobéissance civique face à la dégradation brutale du climat et de la biodiversité, et aborde les questions d’effondrement en mêlant politique et poétique, écologie radicale et justice sociale, fictions d’anticipation et dignité du présent.

Invitée par Nicolas Floc’h, plasticien et enseignant en sculpture et installations ainsi que Reynald Drouhin, plasticien et enseignant en création multimédia à l’EESAB-site de Rennes.

Crédit : Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l’effondrement, Libertalia, 2019, 101 pp. ISBN : 9782377290956

