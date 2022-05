Conférence de Claude Iverné EESAB, 4 décembre 2019 18:00, Rennes.

Mercredi 4 décembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite pour tou·te·s https://www.eesab.fr/

L’EESAB-site de Rennes vous invite à a rencontre du photographe Claude Iverné.

“Je nourris depuis une vingtaine d’année un corpus hétérogène d’images, de mots, films, sons et objets liés aux territoires du Soudan en Afrique. J’accumule ces signes comme autant de pièces d’un puzzle descriptif géographique, mental et intime.

L’espace d’exposition comme celui de l’imprimé puisent dans cette collecte pour autant d’interprétations ouvertes, de brouillons, d’esquisses descriptives.

La collection SudanPhotoGraphs déploie ainsi en six volumes une invitation au public à errer sur un territoire qui lui demeure à priori inconnu. Il s’agit d’abord de s’égarer, tout comme moi, se désencombrer des clichés associés à cette terre, autant que de nos usages de l’image et des mots. D’abord se perdre donc avant de s’y retrouver, peut-être, à force d’intuition.

Des rébus plus ou moins clair, des énigmes, des correspondances entre légendes, textes et documents tissent une toile plus large. En lieu de pagination, des combinaisons de lettres plus ou moins aléatoires signalent les planches non reliées et parfois indépendantes.

Le montage de l’ensemble réside en autant d’articulations potentielles. Chaque planche de chaque volume trouve librement sa place selon l’intention du lecteur, et recèle des indices selon l’endroit ou il se trouve alors. Le lecteur explorera le territoire à mesure des empreintes gravées au devant de sa lecture. Tout d’abord une narration lyrique selon la mise en page en cahier, qui ébauche les contours de la fable. Puis le choix du jeu : défaire tout ou partie, inverser, retourner une, deux, trois planches… faire le mur…

Les invités de la collection, artistes et scientifiques liés au Soudan, renforcent l’esprit de cette collection, qui assume l’usage de la subjectivité comme instrument de description. Leurs contributions libres appellent le lecteur à affranchir à son tour son regard.”

EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mercredi 4 décembre 2019 – 18h00 à 19h30