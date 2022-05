Conférence de Bevis Martin et Charlie Youle, artistes EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence de Bevis Martin et Charlie Youle, artistes EESAB, 10 décembre 2019 18:00, Rennes. Mardi 10 décembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite https://www.eesab.fr/rennes L’EESAB-site de Rennes vous invite à la rencontre de Bevis Martin et Charlie Youle, artistes Bevis Martin et Charlie Youle collaborent depuis 2004. Travaillant essentiellement la sculpture, ils explorent nos modes de connaissance du monde, s’amusant avec les glissements de sens notamment dans les ouvrages de transmission de savoirs, les manuels pédagogiques et les dessins d’enfants. « Toutes les formes qui adviennent entre leurs quatre mains sont déduites de savoirs incomplets, de traductions approximatives, d’interprétations déviantes, le plus souvent dictées par des esprits innocents et avides de connaissance (…) C’est ainsi que les artistes travaillent à améliorer l’inadéquation originelle entre l’idée et son image, qu’ils ramifient la branche fabuleuse menant au vrai par l’assimilation du faux ou encore, encouragent la confusion entre la représentation et la métaphore. » Julie Portier EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 10 décembre 2019 – 18h00 à 19h30

