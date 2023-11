Baud-Chardonnet en mouvement : participez à l’évolution du quartier rennais Ecoles créatives Rennes, 16 décembre 2023T 10:00, Rennes.

Avec le déplacement du dépôt de bus, le quartier Baud-Chardonnet va faire l’objet de nouveaux aménagements. Certains sont déjà connus et d’autres reste à discuter… Une concertation publique s’engage ! Samedi 16 décembre, 10h00 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGuhrjUzg06Tb4ML3APHclxa5_RcWxNHoC1fJxAt6NxUNElXR1FFQlk0VDBOUVZZUVE2VlBGN0oxWi4u

Vous habitez ou fréquentez le quartier Baud-Chardonnet ? Vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s à la matinée de lancement de la concertation le samedi 16 décembre, à 10h aux Ecoles Créatives, 50 rue Jules Andrade à Rennes.

Avec le déplacement du dépôt de bus, le quartier Baud-Chardonnet va faire l’objet de nouveaux aménagements. Certains sont déjà connus et d’autres reste à discuter : les espaces publics, la définition précise des équipements, la place du végétal, les manières d’habiter le quartier, les mobilités… Une concertation publique s’engage, initiée par la Ville de Rennes et Territoires, et animée par l’agence Scopic !

Cet évènement sera l’occasion de se retrouver en présence des élus de la Ville de Rennes : M. Marc Hervé, 1er adjoint délégué à l’urbanisme et M. Daniel Guillotin, élu du quartier pour :

Revenir sur l’évolution du quartier

Présenter les modalités de participation

Rencontrer l’équipe projet

Participer à une promenade exploratoire rythmée par des haltes thématiques commentées par les architectes et paysagistes du quartier

Profiter d’un pot convivial pour poursuivre les échanges

Inscription avant le jeudi 14 décembre sur le formulaire dédié ou par téléphone au 06 70 87 53 51

Ecoles créatives 50 rue Jules Andrade, Rennes, Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine