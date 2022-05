Fête du Champ à l’Assiette #5 Ecocentre de la Taupinais Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Fête du Champ à l’Assiette #5 Ecocentre de la Taupinais, 14 septembre 2019 14:00, Rennes. Samedi 14 septembre 2019, 14h00 Sur place labassecour35@gmail.com, 06 68 19 10 54, https://www.facebook.com/LaPrevalayePaysanne/ La Fête du Champ à l’Assiette célèbre pour la 5e année la diversité cuisinée et cultivée ! Pour cette édition nous abordons la thématique au prisme des céréales dites “mineures” et des pains du monde. La Fête du Champ à l’Assiette célèbre pour la 5e année la diversité cuisinée et cultivée ! Pour cette édition nous abordons la thématique au prisme des céréales dites “mineures” et des pains du monde. Que vous soyez amateur de salades ou dévoreur de pizza, féru de galettes saucisse ou mangeur de graines, la Fête du Champ à l’Assiette vous accueille pour une grande rencontre entre goûteurs et producteurs. Chaque année nous nous posons, le temps d’une journée festive, le défi de (re)composer nos assiettes en vivant au rythme de la nature tout en suivant le diktat de nos papilles. Pour cette 5e édition nous mettons à l’honneur les céréales, en accueillant une ribambelle de paysans boulangers, d’experts de grains rares, d’artistes et de jardiniers. Ils nous invitent à mettre les mains dans la pâte, à activer nos papilles pour essayer les meilleures recettes, mais aussi à tester notre déhanché sur des rythmes d’ailleurs. Au programme, notamment : – des ateliers fabrication et dégustation, pour réaliser des recettes inédites ou des grands classiques, avec notamment un concours de pains du monde. – des conférences et promenades agroécologiques, pour brosser le portrait d’initiatives rurales ou aux abords de notre ville. – un marché où flâner, du champ à l’assiette. – des concerts et exposition. En amont de la Fête du Champ à l’Assiette nous vous invitons à des ateliers de l’épi au palais, dans l’ouest rennais. Plus de renseignements pour ces ateliers et pour le concours de Pains : via labassecour35@gmail.com ou au 06 68 19 10 54 Ecocentre de la Taupinais chemin de la Taupinais, Rennes 35011 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 14 septembre 2019 – 14h00 à 22h00

