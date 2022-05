Fête du champ à l’assiette Ecocentre de la Taupinais, 6 septembre 2020 00:00, Rennes.

7 – 19 septembre 2020 Sur place prix libre fdcaa2020@gmail.com

La Fête du champ à l’assiette présente les initiatives locales du territoire de la Prévalaye, de Rennes et alentours autour de la biodiversité cultivée et l’agriculture biologique et paysanne.

Chaque année, à la Prévalaye, nous vous proposons de nous réunir pour célébrer ensemble une agriculture et une alimentation durable qui prend soin de notre planète, de notre santé et de nos territoires.

Pour cette 6e édition qui aura lieu le 19 septembre 2020 à l’Ecocentre de la Taupinais, la Fête du Champ à l’Assiette a l’honneur d’être l’événement d’ouverture de Voyage en terre bio, qui se déroulera pendant un an de sept. 2020 à sept. 2021.

Cette année, échangeons nos savoirs et savoirs-faire pour apprendre à cultiver notre assiette !

Venez nombreux.ses pour :

• Rencontrez producteurs.rices et acteurs.rices locaux

• Participez à des animations et ateliers pratiques (confection de pâte, de pain au levain, poterie, ballade botanique…) La programmation sera communiquée très prochainement.

• Participez à des conférences et débats

• Venez faire la fête et danser !

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nous aider tout au long de la fête. Si vous êtes intéressé.es, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante fdcaa2020@gmail.com

Ecocentre de la Taupinais chemin de la Taupinais, Rennes 35011 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

lundi 7 septembre 2020 – 00h00 à 00h30

dimanche 13 septembre 2020 – 00h00 à 00h30

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 22h00