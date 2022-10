Grande Parade Nautique de Noël ecluse dupont des loges Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Grande Parade Nautique de Noël ecluse dupont des loges, 3 décembre 2022 17:30, Rennes. Samedi 3 décembre, 17h30 Sur place Les Rennaises et Rennais sont invités à observer la parade depuis les berges ou leurs balcons, ils pourront l’accompagner à pied ou à vélo https://fb.me/e/2ArfUaUsg, https://www.facebook.com/pagayerarennes/, https://www.instagram.com/pagayerarennes/

Une nouvelle fois Kayaks Canoës et Avirons paraderont sur notre belle Vilaine à la lueurs de leurs lampions Pour les fêtes de fin d’année ,Kayak Canoës et avirons paraderont au crépuscule sur la Vilaine. A la lueur de leurs lampions ils vous guideront à travers la ville non sans vous réservez quelques surprises

Parcours détaillé et programme à venir sur les pages Facebook et Instagram @pagayerarennes ecluse dupont des loges 60 rue dupont des loges rennes 35708 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine samedi 3 décembre – 17h30 à 20h30

Détails Heure : 17:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu ecluse dupont des loges Adresse 60 rue dupont des loges rennes Ville Rennes Age maximum 99 lieuville ecluse dupont des loges Rennes Departement Ille-et-Vilaine

ecluse dupont des loges Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Grande Parade Nautique de Noël ecluse dupont des loges 2022-12-03 was last modified: by Grande Parade Nautique de Noël ecluse dupont des loges ecluse dupont des loges 3 décembre 2022 17:30 ecluse dupont des loges Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine