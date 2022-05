Pas si vilaine écluse du conte Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Pas si vilaine écluse du conte, 10 juillet 2019 20:30, Rennes. Mercredi 10 juillet 2019, 20h30 Sur place Gratuit 02 23 62 26 70 Conte et musique Petit roman conté. Embarquez pour une aventure sur les bords de la Vilaine ; venez y découvrir les histoires des personnages qui l’habitent. Une balade légère dans le passé, qui aborde les questions bien présentes aujourd’hui des hommes et de leur rapport à l’environnement. écluse du conte écluse du comte rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 10 juillet 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu écluse du conte Adresse écluse du comte rennes Ville Rennes lieuville écluse du conte Rennes Departement Ille-et-Vilaine

écluse du conte Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Pas si vilaine écluse du conte 2019-07-10 was last modified: by Pas si vilaine écluse du conte écluse du conte 10 juillet 2019 20:30 écluse du conte Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine