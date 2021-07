Rennes Pôle asociatif de la Marbaudais - 32 rue de la Marbaudais Rennes RENNES. DU BAUME AU COEUR Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. DU BAUME AU COEUR, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Rennes. Spectacles

Spectacles / lundi 12 juillet et mardi 13 juillet DU BAUME AU COEUR Maurepas – La Bellangerais /

Spectacles lundi 12 juillet et mardi 13 juillet / Pôle asociatif de la Marbaudais – 32 rue de la Marbaudais DU BAUME AU COEUR Représentation théâtrale sur les espaces publics de Maurepas. Dans l’après midi et début de soirée ( jardin du bonheur, bas de tour Brno, Parc de Maurepas etc..) : le 12 juillet – gymnase de Motte Brûlon le 13 au Halles de Maurepas – rue de la Marbaudais Quartier : Maurepas – La Bellangerais / 12/07 12h00 à 19h00 13/07 12h00 à 19h00

Infos pratiques Organisé par : COMPAGNIE ZUSVEX Horaires12h00 à 19h00 TarifsGratuit

Pôle asociatif de la Marbaudais – 32 rue de la Marbaudais

2021-07-12

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle asociatif de la Marbaudais - 32 rue de la Marbaudais Adresse Pôle asociatif de la Marbaudais - 32 rue de la Marbaudais Ville Rennes lieuville Pôle asociatif de la Marbaudais - 32 rue de la Marbaudais