dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 El Maout

El Maout recycle les sons, fait de la musique avec sa bouche, sa loop station et de nombreux autres instruments de récupération.

Un personnage à l’identité sonore propre et dégagée de toute référence directe.

C’est grâce à son voyage en bateau qu’El Maout a forgé son identité, une langue indéchiffrable et pourtant compréhensible, un métissage musical qui s’affranchit des codes établis.

El Maout nous embarque donc sur les dancefloors du monde, à base de Hip hop épileptique et de musique répétitive barrée.. https://elmaout.wixsite.com/el-maout

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063639724006 I AM FEZ

Bien connu pour ses maniFEZtations, I AM FEZ a la particularité

de vous embarquer dans son expérience collaborative en créant le son

depuis le début, avec vous. Entre techno et Trance, Fez va se

déchainer pour et avec vous pour bouger vos guiboles, vos têtes et vos

zygomatiques ! https://www.facebook.com/ilovefez

DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes

