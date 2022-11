DJ GOOFA DOUJEZU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

DJ GOOFA DOUJEZU, 24 novembre 2022 21:00, Rennes. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Dj Goofa, membre du Supplement Sauce System, viendra vous secouer les pots a mayonnaise, autant de casquette musicales que de choix de sauces. Doux jésus pourquoi l’ont ils invité vous direz vous. Un set Soul, Funk, Hip Hop de barbare ! DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 24 novembre – 21h00 à 23h00

