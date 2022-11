DJ BARON DOUJEZU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

DJ BARON DOUJEZU, 26 novembre 2022 21:30, Rennes. Samedi 26 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Rennais de naissance,Berlinois en transit et Soul Brother pour toujours !!! Selection exclusive de 45 Soul,Funk et de Pop Psyché !!! DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 novembre – 21h30 à 23h30

Heure : 21:30 - 23:30
DOUJEZU
Adresse 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes
Ville Rennes

