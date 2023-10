DJ MST ET CURTIS 3000 DOUJEZU Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 25 novembre, 23h30

Dj MST (Musique Sans Transitions) & Curtis 3000 s'associent pour une sélection d'hymnes païens des plus sulfureux, un échantillon de tubes trop souvent ignorés, ou trop connus pour être assumés, une déferlante de mélodies voluptueuses et pittoresques mises bout à bout afin d'atteindre la salacité du groove qui est au fond de vous. Les disques s'enchainent, sans cohérence géographique mais dans un objectif claire, la danse, aux quatre coins du monde.

DOUJEZU
54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes

