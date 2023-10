JOIA DOUJEZU Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jeudi 23 novembre, 23h45 1

Du 2023-11-23 23:45 au 2023-11-23 23:59.

Évoluant dans la musique brésilienne depuis plus de 10 ans, JOIA ouvre le coffre aux trésors ! Pépites samba, joyaux afro-brésiliens et autres merveilles funky… pour prendre le pouls de ce continent musical et la mesure de sa richesse. Une sélection 100% Brasil préparée avec amour et précision pour un set au groove imparable.

DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine