ROSIE DIMANCHE BISTROT Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Samedi 25 novembre, 20h00 1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083928407814

Du 2023-11-25 20:00 au 2023-11-25 22:00.

Juste après son spectacle, Rosie arrive en loge et surprise… Les fans sont déjà là ! Entre deux coupettes de bulles, elle raconte sa vie, son parcours, ce métier formidable qu’est le sien ; Surprise encore, aujourd’hui, ça fait dix ans qu’elle bosse dans ce cabaret ! Trinquons ! Dans son monologue, Rosie se marre, fait rire et parle de ses collègues formidables, de ce lieu incroyable où elle joue 5 jours sur 7 depuis toutes ces années. Une autre coupette ? Allez ! Et finalement, les bulles aidant, Rosie raconte l’autre côté du miroir, la face cachée de la lune.

Merveilleux vous dites ? Et ses rêves ? Et ses envies ? En piste Rosie, monologue pour une Drag-Queen ; 50 minutes.

Texte, mise en scène, technique : Thomas Lallement Jeu : David Perrot

DIMANCHE BISTROT 24 rue d’Antrain, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine