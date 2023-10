FOODFIGHT DIMANCHE BISTROT Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Du 2023-11-24 20:00 au 2023-11-24 22:00. Loin des errances capillaires et duchahut disparate des musiques

dites «actuelles», FOOD FIGHT trace son sillon de cœurs mous à cuir

noir dans les bouges mal famés de l’underground français.

Fondé à Rennes en 2020, le bouillonnant quatuor puise sa powerpop

dans l’énergie du punk des origines, la digne détermination

dans l'énergie du punk des origines, la digne détermination

de la classe ouvrière britannique et les harmonies des glorieuses 60's.

