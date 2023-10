PAS SOUVENT DIMANCHE BISTROT Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

PAS SOUVENT DIMANCHE BISTROT Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

Jeudi 23 novembre, 20h00

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083928407814

Du 2023-11-23 20:00 au 2023-11-23 22:00. Des enfants qui ne veulent pas grandir, ça c’est une certitude ; mais pour lesquels la musique et les textes ne sont qu’un prétexte pour apporter de la couleur à leur terrain de jeu favori : le punk-rock.

En fuchsia tant qu’à faire.

Alors juste au cas où, sois prudent.

DIMANCHE BISTROT 24 rue d'Antrain, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

