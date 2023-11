SWEET SCREAMIN JONES DESORDRE Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes SWEET SCREAMIN JONES DESORDRE Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Samedi 25 novembre, 20h00 1 Du 2023-11-25 20:00 au 2023-11-25 22:30. Sweet Screamin Jones accompagné par Mickaêl Vigneron au piano.

Bluesman, crooner, entertainer Screamin Jones vous concocte un répertoire puisé dans le « great american songbook » , un voyage depuis les clubs new yorkais jusqu’aux bayoux de louisiane avec des haltes à Chicago et Kansas City en chemin.

Au chant ou au saxophone son jazz ne laissera personne indifférent.

DESORDRE 18 rue Georges Charpak, 35000 Rennes

Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes
DESORDRE
18 rue Georges Charpak, 35000 Rennes
Rennes
Ille-et-Vilaine

