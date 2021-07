RENNES. Dehors !, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, .

Balades et visites

Balades et visites / Expositions / Du jeudi 15 juillet au vendredi 30 juillet Dehors ! Centre /

Balades et visitesExpositions Exporama Du jeudi 15 juillet au vendredi 30 juillet / Quartier Colombier Dehors ! Dans le cadre d’Exporama et en préambule de la biennale d’art urbain 2021, Teenage Kicks propose aux Rennais une programmation de créations d’oeuvres dans l’espace public. Intitulé « Dehors ! », cet événement invite une dizaine d’artistes, locaux et étrangers, à augmenter les propositions actuelles autour du quartier du Colombier. Elles et ils interviendront sous différentes formes, collage, peinture murale ou intervention dans le périmètre du quartier du Colombier durant tout le mois de juillet. Des temps de médiation seront proposés au public, ainsi que des balades commentées des oeuvres de la biennale d’art urbain. Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : Teenage Kicks TarifsGratuit RenseignementsQuartier Colombier

Quartier Colombier



2021-07-15