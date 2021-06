Rennes librairie l'Encre de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Rennes de majesté & de culture, séance de dédicace librairie l’Encre de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

librairie l’Encre de Bretagne, le samedi 3 juillet à 16:00

La librairie vous propose de venir rencontrer Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du patrimoine à l’office du tourisme de Rennes et Chanel Koelh, photographe, à l’occasion de la parution de leur livre commun aux éditions Sutton. L’auteur, passionné d’histoire dévoile au fil des pages la capitale bretonne comme il le fait au fil de ses visites guidées. Il révèle également dans ce livre, les secrets d’une ville qu’il ne se lasse pas de découvrir. Son complice photographe, lui, arpente la ville en tous sens et à toutes heures en quête d’une lumière, capturant au fil des plans toutes les émotions de l’instantanéité.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T19:00:00

