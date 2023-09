“Arts-Martiaux et emploi : même valeurs !” Dalle Kennedy Rennes Rennes, 26 septembre 2023 13:00, Rennes.

Un événement intitulé “Arts-Martiaux et emploi : même valeurs !” est organisé par We Ker, Key Form & solutions ainsi que la vie est un dojo le mercredi 27 septembre 2023 de 13h à 17h sur la dalle Kennedy.

Cet événement a pour but de promouvoir l’emploi et de créer une rencontre entre les entreprises et les jeunes en demande d’emploi.

Pour cette occasion, 10 entreprises et organismes de formation seront présents.

Parmi les entreprises, Burger King, le CHU, Maison et service, GEIQ Propreté, Tessi et Transdev seront présentes.

En ce qui concerne les organismes de formation, nous aurons le plaisir d’accueillir la venue de Key Form&Solutions et la Faculté des métiers qui proposera des formations en alternance.

Nous pourrons bien entendu compter sur la présence de nos partenaires : CCAS, Pôle Emploi, Breizh Insertion Sport, Déclic Femmes, Maison de quartier de Villejean, FACE 35, NQT, les Connectés IINAF et bien d’autres, qui seront présents pour informer le public sur les offres de services mais aussi orienter le public vers les entreprises présentes.

Cet événement sera aussi l’occasion pour les participants mais aussi, les habitants du quartier de Villejean, de découvrir et s’initier aux arts martiaux à travers des animations (initiation et démonstration) sur un ring animé par Monkey Gym, UFOLEP et la Vie est un Dojo.

Service communication We Ker.

Dalle Kennedy Rennes Metro Kennedy Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine