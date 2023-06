Sortie à la journée à St Lunaire Dalle du centre commercial La Bellangerais Rennes, 19 juillet 2023, Rennes.

Venez profiter , entre amis, en famille ou seuls d’une journée ou vous pourrez vous balader sur les sentiers, découvrir St Lunaire ou profiter de la grande plage de St Lunaire. Mercredi 19 juillet, 09h30 1

Du 2023-07-19 09:30 au 2023-07-19 11:30.

La grande plage de St Lunaire est surveillée. Toilettes en accès libre sur la plage. La plus célèbre des 4 plages de Saint Lunaire, c’est aussi la mieux abritée et donc la plus familiale. Depuis sa digue, vous pourrez contempler le Grand Hôtel et la magnifique vue sur la Pointe du Décollé.

Journée libre

Le tarif comprend l’Aller et Retour

Dalle du centre commercial La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, Rennes, France Rennes 35700