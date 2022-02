Chez Boby et Jipy Par Topel Théâtre CPB Longchamps Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Chez Boby et Jipy Par Topel Théâtre CPB Longchamps, 20 février 2022 15:00, Rennes. Dimanche 20 février, 15h00 Sur place fettaar.35@gmail.com Chez Boby et Jipy Mariage détonnant de 2 univers, celui de Boby Lapointe et celui de Jean-Pierre Verheggen. 2 comédiens/chanteurs au service de ces fous-furieux les mots défilent à 200 à l’heure! Chez Boby et Jipy par topel théâtre dans le cadre de théâtre ici et là! Mariage étonnant et détonnant de deux univers, celui du chanteur Boby Lapointe et celui du poète belge Jean-Pierre Verheggen. Deux comédiens/chanteurs au service de ces fous-furieux du langage, pour un cabaret concert où les mots défilent à 200 à l’heure!

Organisé par la Fettaar et le C.P.B. Longchamps. CPB Longchamps 68 rue du doyen BOUZAT 35703 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine dimanche 20 février – 15h00 à 16h30

