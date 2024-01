[REPETITION] La vie en Grant Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes, jeudi 4 avril 2024.

Du 2024-04-04 10:00 au 2024-04-04 11:00.

Le CMI et son partenaire, l’Orchestre National de Bretagne, vous invitent à profiter d’une répétition des musiciens de l’Orchestre.

De retour sur le podium de l’ONB en tant que chef invité, Grant Llewellyn nous propose de mettre à l’honneur les talents britanniques et allemands. Grant a choisi le compositeur britannique Alun Hoddinott pour débuter ce programme. Ses compositions riches et vibrantes ont fait de lui l’un des compositeurs les plus célèbres du 20ème siècle. Viviane Hagner interprétera ensuite le célèbre Concerto pour violon du britannique William Walton.

Pour terminer en beauté, Grant Lelewellyn dirigera la Symphonie n°3 de Brahms, l’une des plus appréciées du compositeur grâce à ses mélodies enchantées et ses harmonies éclatantes. Une œuvre à couper le souffle pour un concert dans les règles de l’art !

Programme

Alun Hoddinott – Lanterne des morts

William Walton – Concerto pour violon

Johannes Brahms – Symphonie n°3 en Fa Majeur, Op.90

Infos pratiques

Places limitées

Gratuit

Réservation en ligne avant le jeudi 28 mars

Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

