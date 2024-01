[REPETITION] Ravel à Manhattan – Ravel / Gershwin Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes, vendredi 9 février 2024.

Assistez à une répétition de l’Orchestre National de Bretagne Vendredi 9 février, 10h00 1

https://www.eventbrite.fr/e/770234681667

Du 2024-02-09 10:00 au 2024-02-09 11:00.

Paris-New York ou New York-Paris… Difficile de savoir laquelle de ces deux villes a le plus influencé le monde artistique au cours du dernier siècle et demi.

De l’impressionnisme au jazz, de l’avant-garde au minimalisme, cette soirée sera un véritable feu d’artifice de styles et de couleurs. Les maîtres d’hier, Ravel et Gershwin, côtoieront la nouvelle génération de Jessie Montgomery et Samuel Strouk pour un programme reflétant à la fois l’amitié et la rivalité entre ces deux villes aussi singulières qu’emblématiques.

Infos pratiques

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne avant le vendredi 2 février

> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine