Expo_ Ventes Éphémères Pivoines Conciergerie d’Art, 21 mai 2022 13:30, Rennes. 21 et 22 mai Sur place Entrée Libre conciergerie.art.rennes@gmail.com Expo Ventes Éphémères ( Photo de pivoines) et ( Pivoines à planter) Pour un week end de Mai ensoleillé, la Conciergerie ouvre ses portes à la Pépinière “Au Coeur des Plantes” de Tinténiac, pour une vente de pivoines itoh à planter!

Jacques Détriché accompagnera les 15 variétés de plantes, avec ses propres photographies de Pivoines qui seront également disponible à la vente. Conciergerie d’Art 28 Rue Saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 13h30 à 18h00

dimanche 22 mai – 13h30 à 18h00

