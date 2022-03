DÉCLINAISONS FLORALES Conciergerie d’Art Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

DÉCLINAISONS FLORALES Conciergerie d’Art, 26 mars 2022 14:00, Rennes. 26 et 27 mars Sur place entrée libre conciergerie.art.rennes@gmail.com Compositions de fleurs séchées Dernier week end, pour rencontrer Pascale Cou ( ATELIER PACHATUR) et ses déclinaisons végétales surprenantes et délicates!

Laissez vous surprendre par la finesse des compositions florales

La Conciergerie d’art se fera un plaisir de vous guider au milieu des rendus de couleur .

A très vite! Conciergerie d’Art 28 Rue Saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 mars – 14h00 à 18h30

dimanche 27 mars – 14h00 à 18h30

