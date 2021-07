Rennes Parc de Bréquigny Rennes RENNES. Concert Les Frappovitch Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Concert Les Frappovitch, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rennes. Concerts

Concerts / vendredi 9 juillet Concert Les Frappovitch Bréquigny /

Concerts vendredi 9 juillet / Parc de Bréquigny Concert Les Frappovitch Fanfare Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : MJC Bréquigny Horaires20h00 à 22h00 TarifsGratuit mjcbrequigny.com/

Parc de Bréquigny

2021-07-09

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de Bréquigny Adresse Parc de Bréquigny Ville Rennes lieuville Parc de Bréquigny