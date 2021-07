Rennes RENNES. Concert Cyclo Piano Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Concert Cyclo Piano, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, . Concerts

Concerts / jeudi 8 juillet Concert Cyclo Piano Bréquigny /

Concerts jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny Concert Cyclo Piano Déambulation à vélo Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : MJC Bréquigny et Transat en ville Horaires17h00 à 19h00 TarifsGratuit mjcbrequigny.com/

Parc de Bréquigny

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement :