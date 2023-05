La Sorcière Tetenlere COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Sorcière Tetenlere COMEDIE DE RENNES, 25 octobre 2023, RENNES.

Un spectacle à la date du 2023-10-25 à 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Ca va jazzer chez les sorcières ! La sorcière Têtenlère est libre comme l'air. Elle fait tout à l'envers, avec son balai fil de fer. Mais pour sa grand-mère, la sorcière Panthère, c'est une autre affaire ! Elle voudrait faire de Têtenlère une sorcière au coeur de pierre. Têtenlère se transformera-t-elle en coeur de pierre ? Mystère… Une comédie et un concert de sorcières pour toute la famille à prendre à la légère.

COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall Ille-et-Vilaine

