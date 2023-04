Simon Cojean Dans 100% Beurre Salé COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Simon Cojean Dans 100% Beurre Salé COMEDIE DE RENNES, 10 mai 2023, RENNES. Simon Cojean Dans 100% Beurre Salé COMEDIE DE RENNES. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. À travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le Breton, d’une guide dépressive ou d’un animateur. Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est Nolwenn Leroy ? « 100% beurre salé » éclaircit ces mystères obscurs ! Le tout pour un spectacle 100% humour, 100% danse, 100% musique et 100% connaissances sur la Bretagne. L’objectif : faire tomber, avec auto-dérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de sa région. SIMON COJEAN Votre billet est ici COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall Ille-et-Vilaine 20.0

