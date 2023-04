Loic Karadec Et Skolpad Le Korrigan COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Loic Karadec Et Skolpad Le Korrigan COMEDIE DE RENNES, 10 mai 2023, RENNES. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 14:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Alors qu'il se promène dans la forêt un soir d'été, Loïg Karadec rencontre Skolpad et tout sa tribu de Korrigan… Comme tout le monde le sait, les Korrigans épuisent leurs visiteurs jusqu'à l'épuisement alors comment va t'il s'en sortir ? Il a sa botte secrète : Il y a une chose que les korrigans aiment encore plus que la fête … ce sont les histoires et ça tombe bien, Loïg, des histoires, il en connaît plein ! Thématique : Contes et légendes musical

