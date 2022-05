Jamaïca StatioN / The Return coin des mondes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jamaïca StatioN / The Return coin des mondes, 23 novembre 2019 21:00, Rennes. Samedi 23 novembre 2019, 21h00 Sur place gratuit https://www.facebook.com/events/424043571874859/ Nous invitons les amateurs/amatrices de ” REGGAE VIBES” à faire un arrêt au “Coin Des Mondes” Sélection “Sweet & Spicy”,Entre Roots / Ragga / Dub & Digital…. 100% VINYLS C’est le Retour des soirées Sound System au Coin des Mondes! Principe simple et éprouvé, on pose un bout de Sono, on ajoute des platines, des disques, un micro. Nous invitons les amateurs/amatrices de ” REGGAE VIBES” à faire un arrêt au “Coin Des Mondes” Sélection “Sweet & Spicy”,Entre Roots / Ragga / Dub & Digital…. 100% VINYLS ? Lieu chaleureux et atypique dans le centre de Rennes City ?Belle étagère de Rhums et autres cocktails… -ENTRÉE GRATUITE & BONNE AMBIANCE GARANTIE …. -Tr3lig ?️ FBook : https://www.facebook.com/trelig.burning/ #jamaïcastation #rennescity #coindesmondes #roots #reggae #digital #dub #goodvibes #triston #tr3ligselecta #friendsandguests #vinyl coin des mondes 73 rue de dinan, rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 23 novembre 2019 – 21h00 à 21h30

