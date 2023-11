Marché de Noël solidaire Coeurs Résistants Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Marché de Noël solidaire Coeurs Résistants Rennes, 17 décembre 2023T 11:00, Rennes. Marché de Noël solidaire Coeurs Résistants Rennes Dimanche 17 décembre, 11h00 Marché solidaire de la Rennaise d’édition en soutien à Cœurs résistants Dimanche 17 décembre, 11h00 1

https://www.facebook.com/events/867857521678847/ Chaque hiver, la Rennaise d’édition organise un Marché de Noël solidaire en soutien à Cœurs Résistants, structure d’aide alimentaire et d’accueil. Dimanche 17 décembre de 11h à 19h, retrouvez des stands d’artistes, créatrices ou éditeurs locaux lors d’un événement convivial.

Les exposant·es : les éditions Goater / les éditions l’Oeuf / L’Imprimerie Nocturne / Éditions Les Perséides / Deux écureuils céramique / La Savonnerie des coquelicots / Les bijoux de Créaélo / Wendy Coffi / Mylene Dekaps / Achillée millefeuille & Atelier Fine Broussaille / Tangerine Chine / Aurélie Bes de Berc

⭐ Bar et petite restauration sur place ⭐

⭐Tombola avec un tirage à 18h – Retrouvez des tickets en vente la veille lors d’un événement musical au Mod-Koz (3bis rue Duhamel)⭐

Entrée libre

Aux locaux de Cœurs Résistants, 4 rue du Faux-Pont à Rennes. Coeurs Résistants 4 ruelle du faux pont 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Coeurs Résistants Adresse 4 ruelle du faux pont 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Coeurs Résistants Rennes

Coeurs Résistants Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/