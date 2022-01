Alain Riazuelo est chargé de recherche CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris, il consacre ses recherches à l’histoire de l’Univers primordial et aux trous noirs.

Une des plus grandes aventures de la pensée humaine !

Alain Riazuelo, qui vient de publier « Pourquoi E=mc2 » chez humenSciences nous invite à découvrir comment Einstein a inventé la plus célèbre des équations. Une quête passionnante, jalonnée de moments d’espoir, de doute et d’éclairs de génie.

Cela vaut la peine de s’y intéresser tant cette iconique formule a révolutionné notre compréhension du monde : grâce à elle, on a expliqué la source d’énergie des étoiles, élucidé la nature des trous noirs et déterminé l’histoire de l’Univers.

Nous l’avons vue écrite, nous connaissons le scientifique qui l’a trouvée – Albert Einstein – et nous savons tous que cette équation symbolise son génie. Elle nous serait presque familière si elle n’était pas aussi mystérieuse. Car au fond, savons-nous réellement d’où vient cette E = mc2 et ce qu’elle signifie ?

[Webconférence] Pourquoi E=mc2 Cnam Bretagne

2022-02-03

