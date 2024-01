Come, Meet, Interact CMI Rennes Rennes, mardi 30 janvier 2024.

Le speed-meeting international autour du voyage Mardi 30 janvier, 18h00 1

https://www.eventbrite.fr/e/770215414037

Du 2024-01-30 18:00 au 2024-01-30 20:00.

English version below / English and French speaking event

Vous voulez faire vos études à l’autre bout du monde ? Aider en faisant du bénévolat à l’étranger ? Ou bien partir en voyage touristique ?

Ou vous êtes étudiant, doctorant, chercheur internationaux et vous avez envie de partager votre expérience ? En apprendre davantage sur d’autres pays ?

Venez passer une soirée de partage et de rencontre pendant la quatrième édition de Come Meet Interact du CMI Rennes !

Attention, inscription obligatoire ! Toutefois, l’impression de vos billets n’est pas nécessaire.

Merci de bien vouloir répondre aux questions lors de votre inscription. Cela nous permettra de constituer les tables selon vos intérêts et besoins.

——

Do you want to study on the other side of the world? Help by volunteering abroad? Or go on a tourist trip? Or are you a student, a PhD student, international researcher and you want to share your experience? Want to learn more about other countries?

Come and spend an evening of sharing and meeting during this fourth edition of Come Meet Interact at CMI Rennes!

Please note, registration is required! However, printing your tickets is not necessary. Please answer the questions when registering. This will allow us to build the tables according to your interests and needs.

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine