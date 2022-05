L’apéro des adhérents Club de la Presse de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’apéro des adhérents Club de la Presse de Bretagne, 5 octobre 2017 18:30, Rennes. Jeudi 5 octobre 2017, 18h30 Sur place Inscription https://framadate.org/IIfId47dRC5xtubv Jeudi 5 octobre à 18h30 à Rennes et à Brest A Rennes, ce rendez-vous sera à la croisée entre l’afterwork, le brainstorming et l’apéro : un accueil des nouveaux adhérents et un mini-atelier pour apprendre à se connaître. Durant une demi-heure, nous nous répartirons en petits groupes pour échanger sur nos envies de conférences, débats, animations au sein de l’association, un bon moyen pour se rencontrer en toute simplicité. 18h30, au Club de la Presse, 9 rue Martenot, Rennes Inscription pour Rennes A Brest, pour faire connaissance, recueillir vos idées, vos envies et évoquer nos projets, nous serions très heureux de vous rencontrer à Brest pour échanger autour d’un verre, près des quais du port de commerce. A partir de 18h30, Le Fuxia (salle du haut réservée), 42 quai de la Douane à Brest Club de la Presse de Bretagne 9 rue Martenot, Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 5 octobre 2017 – 18h30 à 20h00

