Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Rennes Cité Pierre Louail Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Rennes Cité Pierre Louail, 1 avril 2022 14:00, Rennes. 1 – 3 avril Sur place entrée libre 06 83 58 62 91 A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Centre des Métiers d’Art de Rennes situé au 13/15 bd Franklin Roosevelt les professionnels ouvriront les portes de leurs ateliers. A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le centre des Métiers d’Art de Rennes situé au 13/15 bd Franklin Roosevelt les professionnels ouvriront les portes de leurs ateliers.

Une vingtaine d’artisans d’art seront heureux de vous accueillir, après une absence de 2 longues années. cet évènement est essentiel. Ils partageront leur savoir faire et feront des démonstrations. Vous pourrez découvrir céramique, coutellerie, gravure, couture, bijouterie, restauration de céramique, photographie, ébénisterie, sculpture, tissage…. Cité Pierre Louail 13, 15 bd franklin Roosevelt à Rennes Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine vendredi 1er avril – 14h00 à 19h00

samedi 2 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 3 avril – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cité Pierre Louail Adresse 13, 15 bd franklin Roosevelt à Rennes Ville Rennes Age maximum 99 lieuville Cité Pierre Louail Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cité Pierre Louail Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Rennes Cité Pierre Louail 2022-04-01 was last modified: by Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Rennes Cité Pierre Louail Cité Pierre Louail 1 avril 2022 14:00 Cité Pierre Louail rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine