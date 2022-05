les Journées Découverte des Métiers d’Art à la Cité pierre Louail, Rennes, 35 Cité artisanale Pierre Louail Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

les Journées Découverte des Métiers d’Art à la Cité pierre Louail, Rennes, 35 Cité artisanale Pierre Louail, 19 septembre 2020 11:00, Rennes. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre suivant les obligations liées au Covid, dont masque obligatoire 06 83 58 62 91 La plupart d’entre eux montreront une partie de leurs méthodes de travail pour mieux partager leur passion avec le public. A l’occasion des Journées du Patrimoine, elle ouvre ses portes avec de nouveaux artisans en projet d’installation sur le site, qui viennent apprivoiser les locaux ! Chaque année, avec le soutien de la ville de Rennes et de la Métropole, les artisans d’art de la cité Pierre Louail ouvrent leurs ateliers. A côté d’eux, d’autres professionnels de Métiers d’Art d’horizons variés font des démonstrations et exposent leurs œuvres : Céramique, gravure, bijouterie, sculpture, dorure, couture création, restauration de faïence, tapisserie, ébénisterie, maroquinerie, lunetterie… Chaque artisan d’art aura à cœur d’expliquer sa formation, son parcours, ses gestes, ses matières, ses matériaux, son matériel, ses outils. Cité artisanale Pierre Louail 13/15 bd Franklin Roosevelt 35200 Rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 20 septembre 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cité artisanale Pierre Louail Adresse 13/15 bd Franklin Roosevelt 35200 Rennes Ville Rennes lieuville Cité artisanale Pierre Louail Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cité artisanale Pierre Louail Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

les Journées Découverte des Métiers d’Art à la Cité pierre Louail, Rennes, 35 Cité artisanale Pierre Louail 2020-09-19 was last modified: by les Journées Découverte des Métiers d’Art à la Cité pierre Louail, Rennes, 35 Cité artisanale Pierre Louail Cité artisanale Pierre Louail 19 septembre 2020 11:00 Cité artisanale Pierre Louail Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine