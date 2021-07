Rennes Dans les jardins de l'EHPAD St Thomas de Villeneuve Rennes Cinéma de plein air Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Cinéma de plein air, 18 août 2021-18 août 2021, Rennes. Projections et cinéma Projections et cinéma / mercredi 18 août Cinéma de plein air Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Projections et cinéma mercredi 18 août / Dans les jardins de l’EHPAD St Thomas de Villeneuve Cinéma de plein air Ecran géant, convivialité et soirée estivale. Rejoignez nous au crépuscule pour une soirée cinéma et visionner le film « Le grand bain » de Gilles Lellouche. En partenariat avec Clair Obscur Quartier : Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Infos pratiques Organisé par : EHPAD Saint Thomas de Villeneuve Horaires21h30 tarifs Gratuit AccèsMétro Saint Anne renseignements 11 rue de dinan Dans les jardins de l’EHPAD St Thomas de Villeneuve

2021-08-18

