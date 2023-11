CAMERAS REBELLES Rennes, cinéma Arvor, TNB – Cesson, Le Sévigné, 10 janvier 2024T 20:00, .

CAMERAS REBELLES Rennes, cinéma Arvor, TNB – Cesson, Le Sévigné 10 – 14 janvier 2024

Organisé par les groupes rennais d’Amnesty

International, le festival CAMÉRAS REBELLES

vise à informer et sensibiliser un large public à

l’actualité des droits humains.

Le cinéma est une fenêtre sur le monde et la

société, il permet d’en dénoncer les travers plus

ou moins cruels, d’apporter une contribution

pertinente aux questionnements qui l’agitent et

contribue à la liberté d’expression.

Le thème retenu pour cette huitième édition est

la défense d’un droit fondamental, le droit de

manifester.

Cinq soirées avec des oeuvres documentaires ou

de fiction sont programmées. Les projections

seront suivies de débats avec des intervenant.

es qualifié.es, pour permettre de comprendre

le rôle des manifestations pour promouvoir les droits humains.

