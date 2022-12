Séance-débat du film ARIAFERMA avec Véronique Sousset à Rennes Cinéma ARVOR Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance-débat du film ARIAFERMA avec Véronique Sousset à Rennes Cinéma ARVOR, 13 janvier 2023 20:15, Rennes. Vendredi 13 janvier 2023, 20h15 Sur place https://www.cinema-arvor.fr/

Séance-débat autour du film ARIAFERMA, le vendredi 13 janvier 20h15, en présence de VÉRONIQUE SOUSSET, directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et autrice de « Fragments de prisons ». Séance-débat autour du film ARIAFERMA, le vendredi 13 janvier 20h15 au cinéma l’Arvor à Rennes, en présence de VÉRONIQUE SOUSSET, directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et autrice de « Fragments de prisons » (Le Cherche Midi)

ARIAFERMA : Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement quand le transfert de douze détenus est soudainement suspendu pour des questions administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques jours encore, en équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les revendications des quelques détenus en sursis… Peu à peu, dans un temps suspendu, prisonniers et officiers inventent une fragile communauté.

Meilleur film italien de l’année 2021 – Syndicat de la critique cinématographique italienne Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon 35000 RENNES 35000 Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine vendredi 13 janvier 2023 – 20h15 à 23h15

Détails Heure : 20:15 - 23:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma ARVOR Adresse 11 rue de Châtillon 35000 RENNES Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 121 lieuville Cinéma ARVOR Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma ARVOR Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Séance-débat du film ARIAFERMA avec Véronique Sousset à Rennes Cinéma ARVOR 2023-01-13 was last modified: by Séance-débat du film ARIAFERMA avec Véronique Sousset à Rennes Cinéma ARVOR Cinéma ARVOR 13 janvier 2023 20:15 cinéma arvor rennes

Rennes Ille-et-Vilaine