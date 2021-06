Rennes Cinéma Arvor Ille-et-Vilaine, Rennes Palmarès adulte du Festival national du film d’animation 2021 Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Palmarès adulte du Festival national du film d’animation 2021 Cinéma Arvor, 23 juin 2021 20:15-23 juin 2021 22:00, Rennes. Mercredi 23 juin, 20h15 6€ festival@afca.asso.fr Après une édition en ligne réussie, l’équipe du Festival national du film d’animation vous donne rendez-vous pour une projection exceptionnelle des films primés. Après une édition en ligne réussie, l’équipe du Festival national du film d’animation vous donne rendez-vous pour une projection exceptionnelle des films primés avec un programme adulte suivi d’une rencontre avec les lauréats.

L’occasion de célébrer la réouverture des salles et de retrouver le plaisir d’une projection sur grand écran ! A partir de 15 ans Cinéma Arvor 29 rue d’antrain 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 23 juin – 20h15 à 22h00

