Le Quatuor à Cornes : là-haut sur la montagne – Avant-première Cinéma Arvor, 23 juin 2019 11:00, Rennes. Dimanche 23 juin 2019, 11h00 Sur place Séance payante, tarif unique 4,5€, à partir de 4 ans, réservation au Cinéma Arvor 0299387804, distribution@vivement-lundi.com Humour et aventures avec nos 4 vaches préférées, à retrouver dimanche matin à l’Arvor ! N’hésitez pas à réserver votre place ! Séance en présence du réalisateur Benjamin Botella. Le Quatuor à Cornes : là-haut sur la montagne Avant-première Dimanche 23 juin – 11h à l’Arvor. Retrouvez Marguerite, Rosine, Aglaé et Clarisse dans de nouvelles aventures pleines d’humour qui les conduiront au sommet ! 26 minutes + 1 film surprise aussi pour les enfants ! A partir de 4 ans Tarif unique 4,50 euros la place N’hésitez pas à réserver votre place auprès du cinéma ! Cette projection se fera en présence du réalisateur Benjamin Botella. Cinéma Arvor 29 rue d’antrain 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 23 juin 2019 – 11h00 à 12h00

