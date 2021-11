Rennes Cinéma ARVOR Ille-et-Vilaine, Rennes LA CHUTE DE LA MAISON USHER, CINÉ-CONCERT musique live aux ONDES MARTENOT par Augustin VIARD Cinéma ARVOR Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA CHUTE DE LA MAISON USHER, CINÉ-CONCERT musique live aux ONDES MARTENOT par Augustin VIARD Cinéma ARVOR, 21 novembre 2021 11:00, Rennes. Dimanche 21 novembre, 11h00 Sur place Tarifs de 4,50€ à 9,20€ https://www.cinema-arvor.fr/reserver/ LA CHUTE DE LA MAISON USHER, CINÉ-CONCERT À L’ARVOR LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE A 11H. MUSIQUE EN LIVE AUX ONDES MARTENOT. SÉANCE UNIQUE. SEANCE UNIQUE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 11H Le cinéma Arvor rue de Châtillon propose son tout premier ciné-concert : (re)découvrez un classique du cinéma muet des années 20 “La chute de la maison Usher” de Jean Epstein, restauré par la Cinémathèque Française, accompagné en live dans la salle aux ondes Martenot. 1928 : Sortie du film fantastique muet “La chute de la maison Usher”, adapté du roman d’Edgar Allan Poe. Il restera l’œuvre la plus célèbre de Jean Epstein, grand novateur et précurseur du surréalisme des années 20. La même année, un instrument électronique révolutionnaire voit le jour: “les ondes Martenot”. Ses sonorités éthérées en feront un instrument culte. Fabriqué à l’unité par son créateur, il n’en subsiste qu’une poignée d’exemplaires aujourd’hui. Pour la première fois, un ciné-concert réunit ce monument du cinéma et cet instrument de légende pour une expérience immersive hors du commun. L’ondiste Augustin Viard en signe la musique originale jouée en live sur d’authentiques ondes Martenot. A l’issue de la projection, une rencontre avec l’artiste est prévue. LE SYNOPSIS :

Philip Winthrop se rend dans la sinistre demeure des Usher afin d’y chercher Madeline, sa fiancée. Il se retrouve confronté au refus du frère de celle-ci, Roderick, qui lui apprend que tout Usher est tôt ou tard condamné à la folie en raison d’une antique malédiction familiale. Philip insiste. Mais voilà que Madeline meurt… L’ARTISTE

Augustin Viardest un musicien français référencé comme l’un des rares ondistes en activité. Il possède une collection unique de 5 instruments authentiques fabriqués par Maurice Martenot. Ses compositions sont régulièrement diffusées dans le cadre des programmes de France Culture. Parmi ses enregistrements studio, on compte notamment des collaborations avec Nick Cave and the Bad Seeds, Marianne Faithfull, Evgueni Galperine, et la bande originale du film nommé aux Oscar “Loveless”. Cet évènement est organisé par la F.E.A.M. (Fédération des Enseignements Artistiques Martenot), dans le cadre des journées Martenot à Rennes. Cinéma Arvor, 11 Rue de Châtillon, 35000 Rennes Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes 35000 Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine dimanche 21 novembre – 11h00 à 12h00

