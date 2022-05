FUSÉE DE DÉTRESSE • La série documentaire au Cinéma Arvor ! Cinéma ARVOR, 15 mai 2022 19:30, Rennes.

Venez assister à la projection de la série documentaire FUSÉE DE DÉTRESSE le dimanche 15 mai, à 19h30 au Cinéma Arvor (Rennes) !

Fusée de détresse est un projet artistique de coopération européenne à l’initiative de Paloma Fernández Sobrino et coordonné par L’âge de la tortue, qui a donné lieu entre juillet 2018 et juillet 2021, à la création de sept spectacles dans six pays partenaires du projet: France, Belgique, Turquie, Espagne, italie et Portugal.

Basés sur les lettres extraites de L’Encyclopédie des migrants, les spectacles donnent à entendre des récits de vie intime de personnes migrantes.

Dans le cadre de Rennes au Pluriel et de Dimanche à Rennes (Rennes Ville et Métropole / Tombées de la Nuit), L’âge de la tortue vous propose de découvrir en exclusivité la série documentaire réalisée par Nani Blasco Moya, qui retrace en six épisodes, le développement du projet dans chaque pays. La projection sera suivie d’un échange en présence de l’équipe du projet.

RENDEZ-VOUS le dimanche 15 mai, à 19h30, au Cinéma Arvor !

https://www.cinema-arvor.fr/evenement/1998624-dimanche-a-rennes-l-age-de-la-tortue-presente-fusee-de-detresse-la-serie-documentaire?fbclid=IwAR3_YBPrGagFCeCief9fzgDEYB5vtoC5oBCx9MsWCIREkg7v1RK5Ts9Fmbc

6€ Tarif plein • 3,50€ Tarif Sortir ! (réservation auprès de L’Arvor)

Plus de renseignements sur le projet : https://www.f-d-d.eu/

Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon 35000 RENNES 35000 Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

dimanche 15 mai – 19h30 à 22h00