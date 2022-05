Ciné-débat documentaire Imagine demain on gagne de François Langlais & Arthur Thouvenin Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ciné-débat documentaire Imagine demain on gagne de François Langlais & Arthur Thouvenin Cinéma Arvor, 29 septembre 2020 20:30, Rennes. Mardi 29 septembre 2020, 20h30 Sur place Entrée payante – tarifs habituels du cinéma l’Arvor https://imaginedemainongagne.org/, https://www.facebook.com/imaginedemainongagne/, idog.lefilm@gmail.com Ciné-débat du documentaire Imagine demain on gagne.En présence des réalisateurs et de Gilets jaunes de la Maison du peuple de Saint-Nazaire. Ciné-débat du documentaire Imagine demain on gagne.

En présence des réalisateurs et de Gilets jaunes de la Maison du peuple de Saint-Nazaire.

“Au cœur d’un mouvement guidé par la colère, nous suivons ces Gilets jaunes découvrant la puissance du collectif – ses impasses parfois – et la joie de la fraternité et de la dignité retrouvées.”

