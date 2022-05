Ciné-action Artistes de la vie Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Ciné-action Artistes de la vie Cinéma Arvor, 29 octobre 2019 20:00, Rennes. Mardi 29 octobre 2019, 20h00 Sur place https://www.facebook.com/events/709412712868383/ Mardi 29 Octobre à 20h15, Cinéma Arvor à Rennes Kamea Meah Films et On passe à l’acte sont heureux de vous convier à la projection d’Artistes de la Vie sur un format de ciné-action. Lien de l’évènement facebook : https://www.facebook.com/events/709412712868383/ En présence d’un intervenant du film, Jean-Pierre Leroux, qui a relancé un moulin à vent pour devenir paysan meunier bio : https://onpassealacte.fr/initiative.j-ai-decide-de-quitter-l-agriculture-conventionnelle-pour-creer-un-moulin-a-vent-bio.35520.html Échange animé par Cécile Cathelin, coordinatrice d’On passe à l’acte. SYNOPSIS DU FILM : Nous avons tous envie de contribuer au bien commun et de nous sentir utiles. L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de ceux et celles qui ont trouvé leur place dans le monde. Engagés et courageux, ils inventent leur métier et cherchent à construire le monde de demain. Leurs témoignages impactants nous montrent que nous pouvons devenir Artistes de nos vies si nous acceptons de nous aligner avec nos plus hautes valeurs pour réaliser notre potentiel et devenir qui nous sommes vraiment. Un CINÉ-ACTION, c’est quoi ? Suite à la projection, un échange est prévu pour accompagner les spectateurs à se demander où ils en sont vis-à-vis de leurs projets de vie et comment ils pourraient contribuer à l’émergence d’une société nouvelle. Vous pourrez partager vos idées ou vos projets, créer du lien et vous inspirer de témoignages de pionniers présents dans la salle. C’est aussi l’occasion de découvrir les outils numériques pour agir sur placealacte.fr et faire émerger des projets qui ont du sens ! Bande-annonce : https://www.facebook.com/ArtistesDeLaVie/videos/2369021176688022 Plus d’information : https://kameameahfilms.org/artistes-de-la-vie/ Hâte de vous y voir ! Cinéma Arvor 29 rue d’antrain 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 29 octobre 2019 – 20h00 à 21h00

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma Arvor Adresse 29 rue d'antrain 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Cinéma Arvor Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Ciné-action Artistes de la vie Cinéma Arvor 2019-10-29 was last modified: by Ciné-action Artistes de la vie Cinéma Arvor Cinéma Arvor 29 octobre 2019 20:00 cinéma arvor rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine